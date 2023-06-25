تعز.. مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجبهات المحُيطة بالمدينة وريفها الغربي

المنامة - ياسر ابراهيم - دفعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين، بتعزيزات عسكرية إلى عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي دفعت اليومين الماضيين بعتاد عسكري ومقاتلين جدد إلى عدة جبهات في محيط المدينة وفي أرياف مديرية مقبنة غربي تعز.



وأضاف أن التعزيزات شملت عتاد ثقيل ومتوسط، كما دفعت بعشرات المقاتلين غالبيتهم من صغار السن وحديثي التجنيد.



وأشار إلى أن المليشيا تسعى من وراء ذلك للتصعيد الميداني، متجاهلة كل الدعوات الأممية والدولية الرامية إلى التهدئة والتصعيد وإعلان هدنة طويلة في عموم البلاد ضمن جهود السلام.



وفي حين أكد المصدر التزام قوات الجيش بتوجيهات القيادة العليا، فإنه أكد جهوزية أفراد الجيش الوطني للتعامل مع أي تصعيد حوثي.



يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيها الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإرهابية، مساء أمس السبت، في الجبهات المحيطة بالمدينة وجبهة مقبنة غربي المدينة، تكبدت خلالها المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد وفقا لذات المصدر.

