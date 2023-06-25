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عدن - ياسمين التهامي - منصة أبشر.. هذه الفئة من المغتربين في السعودية يُسمح لهم بالدخول إلى مكة دون تصريح !!

اعلنت منصة أبشر، في بيان جديد صدر عنها خلال ساعات اليوم، عن خطوات إصدار تصريح دخول مكة، باعتباره لازم وقت الحج؛ للدخول إلى العاصمة المقدسة، على إثر تطبيق قرار منع دخول المقيمين دون الحصول على تصريح إلى العاصمة المقدسة. تصريح دخول مكة وقت الحجحيث أعلنت الجوازات عن عدة خطوات تخص العمالة المنزلية والمؤسسات؛ لإصدار تصريح دخول مكة، حيث جاءت كالآتي:يجب الدخول إلى منصة أبشر. بقية التفاصيل في الاسفل

يجب على الشخص أن يختار الخدمات الإلكترونية.يجب أن يتم اختيار أيقونة العمالة.يجب اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة .من الضروري أن يتم اختيار إنشاء طلب التصريح.

السماح بدخول مكةوبحسب ما نشرته وسائل الإعلام عن القرار الجديد، فإن الدخول إلى مكة يجب أن يتم بعد إصدار تصريح عن طريق الخطوات التالية:يجب الدخول إلى منصة أبشر.من الضروري أن تكون إقامة المستفيد سارية. يجب ألا يكون المستفيد من المسجلين في (متغيب عن العمل).يجب أن يكون المستفيد داخل السعودية.سوف تتم المعالجة بعد تقديم الطلب، كما أن الخدمة متاحة في أثناء موسم الحج فقط. إصدار تصريح دخول مكة للمؤسساتوأوضحت المديرية العامة للجوازات، في بيان لها، خطوات إصدار تصريح دخول مكة للمؤسسات، من خلال اتباع الخطوات التالية:يجب الدخول إلى بوابة مقيم.اختر طلبات التصاريح. اختر بعد ذلك إضافة التصاريح.عليك الضغط على إضافة البيانات.عليك أن تختار المراد التصريح له.فقط أضف المرفقات المطلوبة.ثم عليك اختيار تقديم الطلب. الاستعلام عن تصريح دخول مكةومن المتوقع وفق إعلان الجوازات أن يتم تقديم الطلب على أن يعلم الشخص بالنتيجة عن طريق البريد الإلكتروني، وأوضحت في حال تمت الموافقة عليه يمكن طباعته، إلى نهاية موسم الحج. وأعلنت المديرية العامة للجوازات، عن بدءها في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول الإلكترونية إلى العاصمة المقدسة ونوهت إلى أن تلك الخدمة جاءت تسهيلاً للمستفيدين وتوفيرًا للجهد واختصاراً للوقت، لعدد من الفئات في أثناء موسم الحج وهم:حاملي تأشيرة العمل الموسمي. المتعاقدين مع تلك المنشآت وتم تسجيلهم في نظام أجير.المقيمين من العمالة المنزلية.أفراد الأسرة غير السعوديين.العاملين من المقيمينفي المنشآت في العاصمة المقدسة.

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