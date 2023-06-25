شقيقه اغتيل العام الماضي.. نجاة قيادي في قوات الانتقالي من محاولة اغتيال بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا قائد القطاع الشرقي في الحزام الأمني أحد تشكيلات قوات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون فجر اليوم الأحد.



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين على متن باص لاحقوا سيارة النقيب "علاء مشرقي" وأمطروها بوابل من النيران.



وأضافت أن "المشرقي" نجا من الحادثة فيما تعرضت سيارته لأضرار مادية.



يُشار إلى أن المشرقي تسلم قيادة القطاع الثامن "حزام أمني"، خلفا لشقيقه كرم الذي اغتيل في مارس/آذار من العام الماضي، قبل أن يصطدم بقيادات في قوات المجلس الانتقالي التي أبعدته من قيادة القطاع وعينتّه لاحقا قائدا للقطاع الشرقي الواقع في ضواحي عدن.

