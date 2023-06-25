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عدن - ياسمين التهامي - أغرب من الخيال.. فتاة سعودية متوفية تبكي اثناء غسلها وتمنع نزع لباسها الداخلي (فيديو)

في واقعة تعد الأولى من نوعها في السعودية، وعلى مستوى العالم، بكت فتاة متوفية في المملكة أثناء غسل جثمانها، بعدما حاولت إحدى مغسلات الموتى تجريدها من لباسها الداخلي.

تفاصيل هذه الواقعة نقلت حرفياً أمس الجمعة، عبر قناة ”إم بي سي" واذهلت كافة مشاهدي القناة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، الذين تداولوا خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو حول هذا الأمر.

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وروت هذه القصة الغريبة والأولى من نوعها،آ مُغسلة الموتى "تغريد بخاري"، مؤكدة أنها عايشتهاآ أثناء غسلها لفتاة سعودية متوفية.

وقالت “بخاري” في مداخلة مع برنامج ”إم بي سي في أسبوع” : قصة أنا عشتها وتعايشتها، وهي لميتة ، بكيت أثناء الغسل، كان بسبب وصية أنا ما نفذتها بدون علمي، كان وقتها عمرها بالعشرينات، وجت عندي في المغسلة بأمر من أبوها، قبلها كانت في المستشفى وأمها قالت لها أنا أروح أجيب ملابس وأجيكي، قالت لها يا أمي لا تتأخري عليا، وكانت الأم عندها وصية من ابنتها أن يا أمي لا أحد يمسكني ولا يجردني إلا بوجودك، وأنا ما كنت أعرف إن الوصية تأثيرها قوي على الميت”.

وأضافت: “خرجت الوالدة والبنت في لحظتها توفيت، دخلت عندي المسجد واتصل علي والدها وقال لي غسليها، قلت طيب ما في أحد، فقال لي لا غسليها عشان نلحق صلاة العشاء، كنت وقتها أنا لحالي مافي أحد معايا أبدا، وقفت عليها وبدأت أجردها من ملابسها ما قدرت، حاولت أدفعها يمين أو على الشق الأيسر ما قدرت، يدها اليمين ولا يدها اليسار ولا رجولها كانت تتحرك استغربت”

وتابعت: “اتصلت على واحدة من الأخوات اللي معايا، قلت لها تعالي بسرعة في حالة غريبة معايا، جاءت ووقفت معايا وقالت لي أنا ما قادرة أشيل الملابس اللي تحت يدها، فجأة تطل في عيونها وتقولي شوفي ، أنا انبهرت ميتة وتخرج من عيونها دموع".آ

وتردف تغريد بخاري: "اعتقدت أنها مياه ومسحتها ومازالت الدموع تنزل والأخت اللي معي تقولي هذا بكاء، صرت أمسح دموع البنت والدموع تنزل مرة ثانية، شيء مو طبيعي أبدا أن ميتة تبكي في يدي وانا مو عارفة السبب”.

وأكملت : “بقدرة الله تمكنا بكل مالدينا من قوة أن نجردها من ملابسها ونقلبها يمينا ويسار أن وزميلتي وكانت ثقيلة جدا لدرجة أنه تعبنا، بعد ما انتهينا نقلناها على النعش، وأنا بكفنها استصعبت أمور كتير مرة، وفجأة الباب دق ودخلت أمها وصارت تصرخ، وتخبطني على وجهي وتقولي ليه مسكتيها، مين قال لك تغسليها، قلت لها سامحيني أبوها أمرني وطالما أمرني أنا أبدأ، قالت لي حرام عليكي، هذه وصية ولازم أنفذها، وصارت هي تبكي وبنتها تبكي”.