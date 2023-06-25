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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. ساعة ولي العهد المصنوعة من الياقوت تثير جدلاً في السعودية والسبب سعرها الذي لا يصدق !

يعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من رجال السياسة الأكثر أناقة في الوطن العربي والعالم. والى جانب العطور، يهتم ولي العهد السعودي بالساعات، فهو يمتلك مجموعة كبيرة منها، نستعرض لكم أبرزها: بقية التفاصيل في الاسفل صُنعت 300 قطعة فقط من هذه الساعة وقد سُميت على اسم طريق مونتوك (Montauk) في جزيرة لونغ ايلند في نيويورك. ساعات هوبلو Hublot المفضلة لدى بن سلمان، فقد ظهر وهو يرتدي هوبلو Big Bang Unico مصنوعة من الياقوت، ويبلغ سعرها 70 ألف دولار أميركي. وارتدى ولي العهد محمد بن سلمان أيضاً ساعة هوبلو Big Bang Tourbillon ويتخطى سعرها الـ 90 ألف دولار. وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يرتدي ساعة "أوديمار بيكيه" Audemars Piguet من مجموعة "رويال اوك سكيليتون"، وسعرها يتخطى الـ 35 ألف دولار.

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