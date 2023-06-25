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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. مقطع فيديو لحركة الطائرات بمطار جدة باليوم الأخير لوصول الحجاج يثير تفاعلا (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الأقمار الصناعية تظهر الازدحام المذهل للطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، باليوم الأخير لوصول الحجاج من الخارج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حركة الطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من الساعة الـ3 فجرا حتى الـ8 مساء من يوم أمس الخميس.

بقية التفاصيل في الاسفل

وظهر عدد كبير من الطائرات التي تُقل الحجاج في اتجاه مطار جدة من كافة الأنحاء، وذلك في اليوم الأخير لوصولهم.

ماشاء الله



هل تستطيع ان تعد كم طائرة اقلعت من مطار #القاهرة الدولي؟



🔴شاهد.. زحمة مذهلة لطائرات الحجاج فوق سماء المملكة المتجهة إلى جدة في اليوم الأخير لوصولهم



رصدت الأقمار الصناعية، حركة الطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من الساعة الـ 3 فجرًا حتى الـ 8 مساءً… pic.twitter.com/V2UoO8hN3V — م. صالح الخراشي (@saleh1u1) June 23, 2023

#حج_1444

طائرات الحجاج | مشاهد عبر الأقمار الصناعية ترصد الحركة الهائلة للطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة pic.twitter.com/ubcNBPenJS — نبيل_بونيله 🇧🇭 (@Nabeelbunayla11) June 23, 2023

https://twitter.com/atras10/status/1672317702642212874?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1672317702642212874%7Ctwgr%5Ed2abc9ce68603b5555f2ef07ab2ac175cfd67829%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1472645-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9D985D982D8B7D8B9-D981D98AD8AFD98AD988-D984D8ADD8B1D983D8A9-D8A7D984D8B7D8A7D8A6D8B1D8A7D8AA-D8A5D984D989-D8ACD8AFD8A9-D8A8D8A7D984D98AD988D985-D8A7D984D8A3D8AED98AD8B1-D984D988D8B5D988D984-D8ADD8ACD8A7D8AC-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8AC-D98AD8ABD98AD8B1-D8AAD981D8A7D8B9D984D8A7-D981D98AD8AFD98AD988%2F