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السعودية.. مقطع فيديو لحركة الطائرات بمطار جدة باليوم الأخير لوصول الحجاج يثير تفاعلا (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. مقطع فيديو لحركة الطائرات بمطار جدة باليوم الأخير لوصول الحجاج يثير تفاعلا (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الأقمار الصناعية تظهر الازدحام المذهل للطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، باليوم الأخير لوصول الحجاج من الخارج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حركة الطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من الساعة الـ3 فجرا حتى الـ8 مساء من يوم أمس الخميس.

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظهر عدد كبير من الطائرات التي تُقل الحجاج في اتجاه مطار جدة من كافة الأنحاء، وذلك في اليوم الأخير لوصولهم.

https://twitter.com/atras10/status/1672317702642212874?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1672317702642212874%7Ctwgr%5Ed2abc9ce68603b5555f2ef07ab2ac175cfd67829%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1472645-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9D985D982D8B7D8B9-D981D98AD8AFD98AD988-D984D8ADD8B1D983D8A9-D8A7D984D8B7D8A7D8A6D8B1D8A7D8AA-D8A5D984D989-D8ACD8AFD8A9-D8A8D8A7D984D98AD988D985-D8A7D984D8A3D8AED98AD8B1-D984D988D8B5D988D984-D8ADD8ACD8A7D8AC-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8AC-D98AD8ABD98AD8B1-D8AAD981D8A7D8B9D984D8A7-D981D98AD8AFD98AD988%2F

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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