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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. أب يحتفل بتخرج ابنته ويهديها روب مزين بنقود ورقية

تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو قصير لطالبة بحفل تخرجها بمحافظة سوهاج، وظهرت وهي مرتديه فستانا مزين بالنقود الورقية، وكان والدها يغطيها بتلك النقود وذلك تكريما لها بعد حصولها على ليسانس الآداب، ولكنه أثار غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا قالت الطالبة التي ظهرت بالفيديو؟

علقت نورا عادل وهي الطالبة التي ظهرت بالفيديو، حيث أشارت إلى أن التعليقات كانت مؤذية بشكل كبير، كما وضحت أن هذا الأمر غرضه الاحتفال فقط وليس أكثر من هذا، حيث أن أسرتها كانت سعيدة وفخورة بها.

بقية التفاصيل في الاسفل

كما قالت إنها كانت لا تريد نشر هذا الفيديو، ولا تعلم كيف انتشر بهذا الشكل حتى الآن.

واعتبر البعض أن هذا الفيديو فيه شيء من الاستفزاز، وقال بعضهم أنه محاولة من والد الطالبة وابنته لركوب التريند.

ولكن على الجانب الآخر قال البعض أن من حق كل أب أن يحتفل مع ابنه بالطريقة التى يريدها طالما أنه لم يتعدى على أحد.