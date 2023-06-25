شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجها لاعب كرة قدم شهير.. شاهد أجمل فتاة سعودية تستعرض مفاتنها بدون خجل وتفعل شيئاً معيب في حوض الاستحمام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زوجها لاعب كرة قدم شهير.. هذه المعلومة قد يجهلها الكثير عن الناشطة السعودية فوز العتيبي (Fouz Alotaidi)، التي تعد من أجمل الفتيات في السعودية، وأكثرهن جرأة في ذات، فهي تحرص على إثارة الجدل من خلال استعراض مفاتنها على السوشيال ميديا والظهور بملابس عارية تكشف المستور من جسدها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أبرز المعلومات عن فوز العتيبي، ومن هو زوجها اللاعب السعودي السابق.

من هي فوز العتيبي Fouz Alotaidi؟

فوز العتيبي من مواليد مدينة الرياض ولدت في عام 1992م سعودية الجنسية وليس كما شاع بأن فوز العتيبي فلسطينية. كما إنها واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت كفاشينيستا تهتم بالموضة والأزياء ولكن بعد زيادة عدد متابعينها أصبحت تنشر الكثير من الفيديوهات والصور عن حياتها اليومية والخاصة أيضاً.

من هو زوج فوز العتيبي؟

تزوجت فوز العتيبي من لاعب كرة القدم السابق ” أحمد موسى” وهو سعودي الجنسية، تم الزواج في عام 2019م وذلك بعد أن عاشا قصة حب لمدة سنتين. انتقلت فوز مع زوجها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لتتصدر محركات البحث أكثر من مرة بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها فوز العتيبي وزوجها مما أعطاها من الشهرة والانتشار ليصل حساب فوز العتيبي سناب شات إلى أكثر من مليونين ونص متابع.

ومن الأمور المثيرة للجدل الشروط التي وضعتها فوز في عقد الزواج (marriage)، التي كان من بينها عدم زواجه عليها ودفع نصف مليون ريال سعودي في حال تم الطلاق. كما أن زوج فوز العتيبي أثار جدل المتابعين بعد أن قدم لزوجته هديه كأعتذار وهي عبارة عن سيارة من نوع فاخر وضعها ضمن غلاف كرتوني كبير.

عمر فوز العتيبي Fouz Alotaidi

ولدت فوز العتيبي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وذلك في يوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول في عام 1992م، لذا فإن فوز العتيبي عمرها الحالي هو 30 عاماً فقط، ليس كما تم تداوله على مواقع التواصل إن فوز العتيبي عمرها 49 عاماً الشائعة التي دفعتها لتصرح عن مواليدها الحقيقة.

صفات فوز العتيبي

فوز العتيبي صاحبة وجه طفولي بشوش دائمة الابتسام، لم تصرح عن طولها وزنها الحقيقي ولكن كما تظهر في الفيديوهات فهي متوسطة الطول تتمتع بجسم رشيق وخصر نحيل. كما أنها من النساء المتفتحات بشكل كبير تحارب العادات والتقاليد البالية وتسعى إلى تحرير المرأة منها وخاصة السعودية من خلال نشر العديد من الفيديوهات التي تعرض فيها سعادتها في حياتها الزوجية.

فوز العتيبي قبل وبعد

يتساءل الجمهور دوماً إن كانت فوز العتيبي خضعت لعمليات تجميل وخاصة أنها تظهر مع فلاتر على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين على صغر أنفها وخصرها النحيل جداً، لذا فإن فوز ظهرت في مقطع فيديو نفت فيه خضوعها لأي عملية تجميل مؤكدة إن صغر أنفها طبيعي لا علاقة له بعمليات التجميل وإنها لم تقم لا بنفخ الشفايف ولا حتى بنحت الخصر فكل هذا طبيعي ولا تريد تشويه أي شيء فيها.

اطلع على: “فوز الفهد“.

إطلالات فوز العتيبي Fouz Alotaidi

تقتصر إطلالات فوز العتيبي على مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشرها على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة سناب شات والتيك توك، تظهر في أغلب المقاطع مع زوجها أحمد الموسى بإطلالات مثيرة للجدل والرأي العام ، كما نلاحظ في كل إطلالاتها حمرة الشفاه الحمراء التي لا تفارقها. لقد انتقينا لكم أفضل 3 إطلالات للناشطة السعودية المثيرة للجدل:

إطلالة فوز العتيبي بالفستان الأحمر

تظهر فوز العتيبي في أحد مقاطع الفيديو مرتدية فستان بلون أحمر قصير ذو تفريشة يبرز من خلالها خصرها النحيل، تاركة شعرها الطويل منسدلا على ظهرها، حاملة بيدها باقة كبيرة من الزهور من نفس لون الفستان.

[فوز العتيبي مرتدية فستان أحمر قصير مع باقة ورد حمراء كبيرة]

إطلالة فوز العتيبي بالجنز

من أحد إطلالات فوز المتنوعة ظهورها باللباس الكاجول مرتدية بنطال جنز ممزق مع كنزة بيضاء وبوط رياضي أبيض، تاركة شعرها منسدلاً ومرتديةً قبعة صيفية سوداء اللون مع النظارات الشمسية وكانت تحاول في هذا الفيديو لفت أنظار المتابعين إلى جمال الطبيعة بدون فلتر.

إطلالة فوز العتيبي في رمضان

ظهرت فوز العتيبي في أول يوم من شهر رمضان الكريم لتبارك لمعتابعينها حلول الشهر المبارك عليهم، ترتدي أفرول فضفاض أبيض اللون واضعة على خصرها شال أحمر اللون، وشعرها الطويل منسدلاً حاملة بيدها فانوس رمضان كتعبيرها عن الاحتفال بالشهر الكريم.

قصة شهرة فوز العتيبي Fouz Alotaidi

بدأت فوز العتيبي كفاشينيستا مهتمة بالموضة والأزياء وبعد أن لقت إعجاباً من الكثيرين اتجهت إلى نشر فيديوهات يومية عن حياتها الشخصية والخاصة أيضاً. حصلت على شهرتها بسبب الصور ومقاطع الفيديو المثيرة للجدل التي تنشرها على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ازدادت هذه الشهرة لتتصدر محركات البحث بشكل كبير بسبب تخطيها الخطوط الحمراء كما وصفها البعض من خلال مقاطع الفيديو الجريئة التي تنشرها لها ولزوجها. فأصبح لها الكثير من المتابعين على كافة مواقع السوشيل ميديا منهم المعجب ومنهم المنتقد.

فضيحة فوز العتيبي Fouz Alotaidi

فوز العتيبي من الشخصيات التي كثر الجدل حولها بآراء مختلفة بعضهم اعتبروا ما تقوم به حرية شخصية وبعضهم الآخر اعتبرها تخطي فاضح للخطوط الحمراء، يلاحق اسم في محركات البحث الكثير من الفضائح، بسبب الصور والفيديوهات الجريئة الخارجة عن المألوف التي تنشرها لها ولزوجها، من بين هذه الفيديوهات المقطع الذي نشرته مؤخراً هي وزوجها في حوض الاستحمام.