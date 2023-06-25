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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن السبب المدهش الذي يجعل الرجال في السعودية يتسابقوا على الزواج من بنات العشرين ؟

انتشر مقطع فيديو لأمراة سعودية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر في الفيديو امرأة ثلاثينية تتحدث عن معاناة جيل الثلاثين من البنات مع تأخر الزواج ،ونظرتهم لمنظومة الزواج من هذا العمر . وأشارت المرأة إلى أن الشباب أصبحوا يتزوجون من فتيات العشرين وأصغر وقالت الفتاة : " تشوفون واحد كبير وخاطب واحده لين ركبه وصغيرة واجد في العمر ومع ذلك يتشرط ويقول أبيها عاقلة وفاهمة ويروح يخطب واحدة أصغر منه بيربيها ويفتحلها مدرسة في البيت وبعدها يندم ويقول ليتني اخذت بعمري بنتفاهم أفضل لكن مدري وش بهم يخطبون الصغيرات بس . وتابعت : المشكلة فينا ولا فيهم ولا في السنوات وين المشكلة، أنا صرت أبارك للأصغر مني بـ 5 سنين بقية التفاصيل في الاسفل

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