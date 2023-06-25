بناء على مقترح لمواطنين.. لجنة التفاوض الحكومية بتعز تعلن عن مبادرة لفتح بعض الطرق المغلقة من قبل المليشيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز، اليوم الأحد، عن مبادرة لفتح بعض الطرق المغلقة من قبل مليشيات الحوثي في المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك في بلاغ للجنة وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، عقب اجتماع لها وقفت خلاله أمام استمرار مليشيات الحوثي بفرض الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية منذ ثماني سنوات.



وقال البيان، إنه "نظرا لقيام بعض أبناء تعز المقيمين تحت سيطرة مليشيات الحوثي بتقديم مقترح بفتح بعض الطرق، فإن اللجنة تقدم مباردة لفتح بعض الطرق تتمثل في طريق "سوفتيل –الجهيم – الصفا – زيد الموشكي، وطريق السمن والصابون – المطار القديم – بئر باشا".



بالإضافة إلى "طريق الراهدة – كرش – الحوبان – جولة القصر – عقبة منيف، وطريق مفرق الذكرة –الستين – مفرق العدين – الرمدة – الحوجلة – عصيفرة، وطريق الحوبان – جولة القصر – وادي صالة – صالة".



وأعربت اللجنة عن استعدادها لبحث آليات التنسيق لاستقبال الموطنين القادمين إلى المدينة أو المغادرين منها وتشكيل لجان مشتركة لحل أي إشكالية في حال فتح الطرق.



كما أعربت عن أملها من أبناء المدينة القابعين تحت سيطرة المليشيا التوفيق بمساعيهم في إقناع المليشيا الحوثية برفع الحصار عن تعز وفتح الطرق المغلقة.

