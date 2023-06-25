شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (24) بشأن تعيين مدير لمكتب نائب رئيس المجلس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (24) لسنة 2023، قضت مادته الأولى بتعيين النقيب/ هشام كرامة عبود الجابري ـ مديراً لمكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن/ فرج سالمين محمد البحسني. وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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