شكرا لقرائتكم خبر عن المعدن الأصفر يستقر أسعار الذهب اليوم في السعودية 25 يونيو 2023.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المعدن الأصفر يستقر أسعار الذهب اليوم في السعودية 25 يونيو 2023..

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.70 ريال (54.05 دولار). بقية التفاصيل في الاسفل سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.74 ريال (46.33 دولار). سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,205 ريال (1,921 دولار). سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.66 ريال (61.77 دولار). ، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5%،

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