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عدن - ياسمين التهامي - بهذه الطريقة .. يمكنك الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي قبل عيد الأضحى المبارك

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول على مساعدات مالية من الديوان الملكي، وقد أعلن الديوان الملكي عن امكانية التسجيل في طلب المساعدات قبل عيد الاضحى المبارك ولكن وفق شروط محددة قد تم تحديدها، كما انه اعلن انها تختلف الخدمات والمساعدات المقدمة من خادم الحرمين على حسب ما يحتاجه المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التسجيل في هذه المساعدات وما هي الشروط المطلوبة حتى يتم الحصول عليها.

التسجيل في طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي في السعودية

بقية التفاصيل في الاسفل

بخطوات بسيطة يمكنك التسجيل للحصول على طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي قبل عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444، وهذه الخطوات تتم بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:• في البداية يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالديوان الملكي.

• بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم يتم الضغط على الإمارة الخاصة بهذا المواطن الراغب في الحصول على المساعدة.

• يتم الضغط على طلب المساعدة.

• بعد ذلك سوف تظهر صفحة بها العديد من المساعدات المقدمة من الديوان الملكي لجميع الأسر المحتاجة.



• لابد من اختيار المساعدة المطلوبة.

• ثم إدخال جميع البيانات الخاصة بهذا المواطن الراغب في الحصول على المساعدة.

• ثم يتم إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

• بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إرسال.

• لابد من حفظ الرقم الخاص بهذا الطلب حتى يتم متابعة الحالة الخاصة به سواء بالقبول او الرفض وسوف يتم الرد الفعلي خلال أيام من دراسة الطلب.

شروط طلب مساعدة من الديوان الملكي

هناك عدة شروط مطلوبة حتى يتم التسجيل في طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي، واهم هذه الشروط المطلوبة هي التي تتمثل في الآتي:



• لابد ان يكون المواطن الراغب في الحصول على طلب المساعدة سعودي الجنسية.

• كما يلزم أن يكون مقيم بشكل فعلي على الأراضي السعودية.

• لابد ان يكون غير مالك لأي عقارات أو أي ممتلكات خاصة به.

• كما يشترط أن يكون من محدودي الدخل.

• يشترط أيضًا أن يكون قد حصل بالفعل على دعم آخر مقدم من الحكومة السعودية.