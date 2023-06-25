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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. أغرب سيارة إسعاف تتواجد لأول مرة في الحج.. والكشف عن مميزاتها
شاركت هيئة الهلال الأحمر ، بموسم الحج هذا العام ، بالسيارة "طمية" " نسبة إلى جبل يقع بين المدينة المنورة والقصيم " التي تتميز بالقدرة على الوصول إلى المناطق الصعبة التي يصعب على الإسعاف التقليدي الوصول إليها ، وشٌكلت على هيئة "مدرعة عسكرية" .
وقال فارس العتيبي مدير إدارة النقل بهيئة الهلال الأحمر ، خلال لقاء بقناة "العربية السعودية " : "طمية" هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط ، تم تدشينها ضمن أسطول هيئة الهلال الأحمر بموسم حج 1444 هـ. .
وأضاف: السيارة قادرة على القيام بمهام الإنقاذ والإسعاف ، بالمناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق الإسعاف التقليدي ، مثل المناطق الجبلية والوعرة ، , الأودية ,السهول ,والمناطق المائية .
واستكمل ، أن السيارة لها القدرة على إسعاف مريضين بجانب 6 مرافقين جلوسا ، وبها إمكانية التحكم في الإطارات وضغطها ، حتى لا تغرز في المناطق الوعرة ، ففي المناطق الرملية استطيع التحكم في ضغط الهواء وكذلك في المناطق الرملية .
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