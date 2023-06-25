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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يتفاخر بارتداء أغلى ملابس على مستوى المملكة ويكشف عن قيمتها الخيالية!

عرض الإعلامي حمود اللحيدان، مقطع فيديو لشخص يكشف عن تكلفة ملابسه التي بلغت 115 ألف ريال. وقال الرجل الذي ظهر في الفيديو إن الحذاء لويس فيتون وسعره، 18500 ريال، والثوب قطن أوروبي سعره 12400.

عرض الإعلامي حمود اللحيدان، مقطع فيديو لشخص يكشف عن تكلفة ملابسه التي بلغت 115 ألف ريال. بقية التفاصيل في الاسفل وقال الرجل الذي ظهر في الفيديو إن الحذاء لويس فيتون وسعره، 18500 ريال، والثوب قطن أوروبي سعره 12400.ؤ

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