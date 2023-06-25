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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مواطن سعودي يضع " قنفذ" داخل قفص أمام جحر "ثعبان" وبعد أسبوع كانت المفاجأة!

نشر مواطن سعودي ، مقطع فيديو على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يوثق من خلاله استخدامه للقنفذ في القضاء على ثعبان، وهو ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق المواطن، رحلة قضائه على الثعبان باستخدام القنفذ، في عدد من مقاطع الفيديو، وفي الجزء الأول وضع المواطن القنفذ في قفص من الحديد، ووضع معه بعض الطعام، حول الحفرة التي تحتوي على الثعبان.

وبعد مرور أسبوع على وضع القنفذ بجوار جحر الثعبان وجد المواطن أن القنفذ ما زال على قيد الحياة، ولم يقتله الثعبان، ولذلك أقدم المواطن على إخراج القنفذ من القفص، وبدأ في هدم الجحر، الذي يسكنه الثعبان.

وفي أثناء هدم الجحر، تأكد المواطن من قتل القنفذ للثعبان، وأنه قطعه إلى أجزاء، وقد حدث ذلك نتيجة لالتهام القنفذ بعض الأجزاء من الثعبان.

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