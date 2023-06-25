العاهل السعودي يأمر باستضافة ألفي حاج من ذوي شهداء عاصفة الحزم من أبناء المملكة واليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، باستضافة ألفي حاج من أسر وذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة واليمن.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الملك سلمان أمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة، و1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء في القوات اليمنية".



وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



ونقلت عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قوله، إن هذه الاستضافة تأتي امتداداً لما توليه قيادة المملكة من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديراً من القيادة لما قدمه الشهداء من تضحيات للدفاع عن حياض الدين والأوطان.



وبين آل الشيخ، أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي الكريم قامت بالاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج وإعداد خطة استراتيجية لذلك، وتوفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.

