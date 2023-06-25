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عدن - ياسمين التهامي - خبيرة سعودية تفاجئ الجميع: ماذا يحدث للرجل إذا تزوج امرأة تكبره بـ10 سنوات..لن تصدق الإجابة

قالت استشارية نفسية سعودية، إن فرق السن الطبيعي للزواج بين الرجل والمراة يتراوح من 3 إلى 5 سنوات. وأشارت الاستشارية هوازن بن زقر، في حدث مع برنامج "صباح العربية" تابعه "المشهد اليمني"، إلى أن العديد من الرجال يتزوجون بنساء أكبر منهم بـ 10سنوات، وقالت إن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق وفقًا للدراسات والإحصائيات الأخيرة. بقية التفاصيل في الاسفل يكتشف الزوجان خلال سنواتهم الأولى من الزواج، وجود عدة فروقات بينهما تتسبب لهما بالمشاكل البينية، وفقا للدكتورة هوازن.

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