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عدن - ياسمين التهامي - مخالفة بقيمة 1000 ريال لأصحاب المحال التجارية بالسعودية بسبب هذا الشئ! إحذر لا تصيبك

فاجئ جدول المخالفات الجديدة الخاص بالجزاءات للبلديات بغرامات كبيرة جديدة تم ضمها الي الجداول والتي من ضمنها غرامات تصل الي حد الاغلاق النهائي للمحال التجارية حيث تسعي وزارة التجارة الي إعادة الانضباط الي المحال التجارية واعادة الصرامة للالتزام بضوابط القانون وتسهيل العمل التجاري الخاص بها حيث تعمل علي تطوير نظم التعامل المحلية والدولية حيث تسعي الي وضع اللوائح التجارية المناسبة لجميع المواطنين. عقوبات لا تصدق علي المحال التجارية في جزاءات البلديات

وصلت المخالفات الجديدة الي مايزيد الي (100 الف ريال) وذلك في بعض العقوبات المشددة التي تتولي تنفيذها من قبل البلديات المختلفة والتي كانت ابرز التحديثات فيها حيث تصل قيمة الغرامات الي (5 قيم مختلفة علي حسب المرحلة) ومنها:

بقية التفاصيل في الاسفل

ممارسة النشاط بدون الحصول علي ترخيص بلدي (تصل الغرامة من 50 الف ريال كأعلى قيمة وحتي 10 الف ريال).

ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة (تصل الغرامة من 5 الف ريال كأعلى قيمة وحتي 1 الف ريال).

ممارسة نشاط مخالف ليس له اي ترخيص (تصل الغرامة من 5 الف ريال كأعلى قيمة وحتي 1 الف ريال).

مزاولة نشاط اضافي غير مضاف علي الرخصة (تصل الغرامة من 5 الف ريال كأعلى قيمة وحتي 1 الف ريال).

ممارسة نشاط دون الحصول علي ترخيص من جهة الاشراف علي النشاط (تصل الغرامة من 3 الف ريال كأعلى قيمة وحتي 600 ريال).

عدم مطابقة مساحة المحل المنشأة عن المساحة الواردة في الترخيص (تصل الغرامة من 5 الف ريال كأعلى قيمة وحتي 1 الف ريال).

كما تتعددت المخالفات علي المنشأت والانشطة التجارية والتي تتلخص في كلاً من:

مخالفات الانشطة التجارية.

اتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة.

مخالفات الطرق والشوارع.

مخالفات المباني.

مخالفات محطات الوقود.

مخالفات اللوحات الدعائية والاعلانية.

مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات.

مخالفات البيع.

مخالفات المنشآت الصحية.

ويمكنك الاطلاع عليها بشكل مفصل من خلال (جدول مخالفات وجزاءات البلدية).

عقوبات مستحدثه علي انظمة مخالفات البلدية

يعاقب المحل بغرامة مالية تصل الي نحو الف ريال ويتم مضاعفتها في حال تكرارها, كما ان المحل يعاقب بغرامة 5 آلاف ريال في حالة هدر الدقيق والعجين في المنشاة او حيازة اي اغراض او سلع مجهولة المصدر, كما يعاقب المحل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال ويتم مضاعفتها واغلاق المحل لمدة اسبوع.