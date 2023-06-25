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عدن - ياسمين التهامي - بعدما استدرجته مشهورة مغربية.. شاهد: قصة مواطن سعودي تعرض للضرب والسرقة والسفارة تتدخل بقوة !

روى مشهور سناب شات سعد شيبان، قصة مواطن تعرض للضرب والسرقة من قبل شبان مغاربة بعدما استدرجته المشهورة المغربية وداد سيري.

وقال شيبان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": هذا واحد عند مشهورة الفلس المغربية وداد سيري، وكان حول لها مبالغ مالية لمدة معينة.

وأضاف: طاح في شر أعماله وسافر لها المغرب وأرسلت له الموقع وحين وصوله أمسكوه شبان واعتدوا عليه بالضرب حتى طرحوه أرضا.

وتابع: أخذوا بطاقاته المصرفية وتركوه مرمي في الشارع والسفارة رجعته من المغرب للسعودية.

الجدير بالذكر أن وداد سيري هي فتاة مغربية اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن شاركت ببرنامج "أراب جوت تالنت".



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