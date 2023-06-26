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عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي سعودي بمعاملة من يحملون هذه الإقامات مثل المواطن السعودي ومنحهم كامل الامتيازات

تعتبر الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحسين الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب ، وهو ما تسعى إليه لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي خلال السنوات الماضية ، والإقامة الدائمة تمنح حاملها العديد من الامتيازات مما جعل العديد من الوافدين يسعون للحصول عليها والتمتع بالعديد من الامتيازات التي يحصل عليها حاملها.

تعتبر الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحسين الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب ، وهو ما تسعى إليه لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي خلال السنوات الماضية ، والإقامة الدائمة تمنح حاملها العديد من الامتيازات مما جعل العديد من الوافدين يسعون للحصول عليها والتمتع بالعديد من الامتيازات التي يحصل عليها حاملها.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأهمها التخلص من رسوم التجديد السنوية ، وهي مناسبة جدًا للوافدين الراغبين في العيش والاستقرار في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة. في هذا المقال سنتعرف على رسوم الاقامة الدائمة في السعودية وشروط الحصول عليها وكيفية الحصول عليها.

متى يمكن الحصول على الاقامة الدائمة؟

يمكن لأي شخص يحمل إقامة مستمرة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 سنوات الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة. يمكن للأجانب الذين يستثمرون في المملكة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي الحصول على الإقامة الدائمة.

كم تبلغ رسوم الإقامة الدائمة السعودية؟

لم يتم الإعلان عن رسوم الإقامة الدائمة الجديدة بعد ، ولكن من المؤكد أنها ستكون معقولة ومتماشية مع متوسط ​​الأسعار في المنطقة ، وسيتم الكشف عن الرسوم بمجرد الكشف عن تفاصيل أكثر دقة عن الإقامة الدائمة الجديدة.

حاليًا ، يمكن للأجانب الحصول على إقامة دائمة لمدة عام واحد بمبلغ يصل إلى 100،000 ريال سعودي ، وفقًا لسياسة الإقامة الدائمة الحالية في المملكة. كما يتم تطبيق رسوم سنوية قدرها 800 ريال سعودي للشخص الواحد على الإقامة الدائمة.

شروط الاقامة الدائمة في السعودية؟

يتطلب الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية الالتزام بعدد من الشروط والإجراءات الرسمية ، وهي كالآتي:

الحصول على تأشيرة دخول صالحة.

الحصول على شهادة صحية من بلد المقيم تثبت خلوه من الأمراض المعدية. يجب أن يكون المتقدم قد أمضى أكثر من 10 سنوات في المملكة العربية السعودية ، ويجب أن يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية مع إقامة سارية.

يجب أن يكون لمقدم طلب الإقامة الدائمة دخل سنوي لا يقل عن 800 ألف ريال سعودي ، وأن يكون قادرًا على تقديم ضمان مالي لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

أن يحصل المتقدم على شهادة تثبت لياقته الصحية وشهادة حسن السمعة.

الحصول على شهادة تثبت عدم وجود سجل جنائي لمقدم الطلب.وجود وظيفة أو فرصة عمل في المملكة.

إثبات القدرة على تقديم الدعم النفسي والمادي للمتقدم وأسرته.

أن يتمتع المتقدم بسمعة طيبة وسجل حافل في بلده.

عدم تورط مقدم الطلب في أي قضية تتعلق بأمن المملكة العربية السعودية.

– الالتزام بالقوانين والتعليمات السعودية والاحترام الكامل للثقافة والتقاليد السعودية.

الحصول على تأمين صحي لمقدم الطلب وعائلته.

دفع رسوم الإقامة الدائمة السعودية والتي تكون معقولة وتتناسب مع متوسط ​​الأسعار في المنطقة.

ما هي أوراق ووثائق الإقامة الدائمة للمقيمين داخل المملكة؟

تختلف الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية حسب نوع الأحوال الشخصية والمستندات المتاحة للشخص. ومع ذلك ، فإن المستندات الأساسية المطلوبة عادة هي: • جواز سفر ساري المفعول.

صورة حديثة.

• استمارة طلب الإقامة الدائمة.

• شهادة زواج (إذا كان المتقدم متزوجاً).

• شهادة الميلاد (إذا كان مقدم الطلب أقل من 18 سنة).

• شهادة التخرج أو الشهادة المهنية (إن وجدت).