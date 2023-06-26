شرطة "تعز" تعلن ضبط متهم بقضية قتل جندي صدرت بحقه أوامر قهرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز، الأحد، عن تمكنها من ضبط متهم، كان قد ارتكب جريمة قتل بحق جندي في شهر مارس الماضي.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، إن قوات الأمن ضبطت متهما صدر بحقه أوامر قهرية من النيابة، على ذمة قضية قتل الجندي احمد عبدالعزيز ونهب سلاحه.

وأكد المركز، أن المتهم مطلوب بعدة قضايا اخرى كالتقطع والخطف والسرقة بالإكراه.

يشار إلى أن الحادثة كانت قد وقعت في منتصف مارس الماضي، حيث تم ضبطه وايداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويله إلى جهة الاختصاص.