شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علامات الساعة ظهرت خلاص.. مشهورة سعودية تهز خلفيتها الكبيرة أمام الكاميرا وتفعل في غرفة النوم هذا الشيء المخجل والمعيب!! اتفرج قبل الحذف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت مشهورة التواصل الإجتماعي، الفاشنيستا السعودية “مودل آش” (Model Ash)، مقطع فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، حيث ظهرت فيه بإطلالة جريئة وحركات خادشة للحياء كعادتها.

الفيديو المثير للجدل الذي تم تداوله بشكل واسع، ظهرت فيه مودل آش، في غرفة النوم وهي تهز مؤخرتها الكبيرة أمام الكاميرا وتفعل حركات خادشة للحياء.

وانهالت التعليقات الغاضبة على إطلالة مودل آش، حيث وصف الكثير ما تقوم به تمرد على عادات وتقاليد المجتمع السعودي، مؤكدين أنها لا تمثل المرأة السعودية المعروف عنها الحشمة والحياء والالتزام بالستر وتعاليم الإسلام وعادات وتقاليد المجتمع.

من هي مودل اش (Model Ash)؟

هي مشهورة وفاشنيستا سعودية، اسمها الكامل والحقيقي أشجان حمود المطيري، والحقيقي أشجان حمود المطيري، من مواليد التسعينات وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، و والدها ووالدتها الجنسية السعودية وقد سبق أن أعلنوا تبرءهم منها بسبب ما تقوم بنشره عبر السوشيال ميديا من مقاطع فيديو وصور جريئة تنافي عادات وتقاليد المجتمع السعودي والإسلامي.

مواصفات مودل اش

تميزت مودل اش بجمالها العربي البدوي، وشعرها الأسود الطويل، كما وتمتلك عيون سوداء واسعة، وجسد رياضي مثير، حيث غالبًا ما كانت تقوم بنشر فيديوهات تحث فيها الفتيات على ممارسة الرياضة لكي يحصلوا على جسم مثير وجذاب.



ويبلغ طول الفاشنيستا السعودية مودل اش 160 سم، ويبلغ وزنها 60 كجم، حيث تتبع مودل اش نظامًا غذائيًا صحيًا من أجل الظهور بوزن مثالي ولائق وإطلالة جذابة، لسنوات طويلة، وفي فترة سابقة نشرت صور للأطعمة والأدوية الطبيعية التي خصصتها، والتي تساعدها في الحفاظ على رشاقتها.

مواصفات فارس أحلام مودل اش

تحدثت مودل اش أنها تريد أن تتزوج رجل من إحدى الجنسيات التالية:“الكويت، عمان، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين“، وعلى تنوع الجنسيات التي تريد أن تتزوج منها قائلة: “أنا شخصية أزهق بسرعة“، مشيرة إلى أنها تحب التنوع لأنها تشعر بالملل، وتابعت أنهامستحيل رجل واحد يملأ عينها لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن ترتبط إلا برجل واحد، واختتمت حديثها قائلة: “لن يفوز بقلبي إلا رجل يروضني“.