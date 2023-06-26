شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات البنكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات البنكية

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، مقابل الجنيه. سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك المصرف المتحد إلى : 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه. بقية التفاصيل في الاسفل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي فيما وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنكQNB الأهلي لـ 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، مقابل الجنيه. سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية ببنك بلوم مصر مستوى 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه. سعر الريال السعودي في بنك مصر وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه بالموقع الإلكتروني لبنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه على موقع البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي عرضت فروع بالمصرف العربي الدولي سعر الريال السعودي، أمام الجنيه عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس فيما بلغ سعر الريال داخل بنك قناة السويس، أمام العملة المحلية عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي لـ 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه.

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