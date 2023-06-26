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عدن - ياسمين التهامي - السعودية : رجل يطوف حول الكعبة حاملا والدته على ظهره.. وردة فعله بعد ملاحظة الكاميرا

وثق مقطع فيديو رجل يحمل والدته على ظهره ويطوف بها في المسجد الحرام.

وخلال الفيديو، تظهر الأم مبتسمة وسعيدة جدا بما فعله نجلها وتحمله إياها رغم عدم قدرتها على السير.

ويجسد المشهد واحدا من أعظم المشاهد التي تؤكد وتشير بوضوح إلى حب الابن لوالدته وارتباطه بها ومحاولته رد الجميل.

الجدير بالذكر أن هذا الرجل من "أوزباكستان" وجاء لأداء العمرة ومعه والدته التي لا تقوى على الطواف بمفردها.

فيديو متداول | ابتسامة الأم سعادة الحياة

مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماً

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