شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار سيارات نيسان 2023 في السعودية وأهم العروض لدى الوكيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار سيارات نيسان 2023 في السعودية وأهم العروض لدى الوكيل

شركة سيارات نيسان اليابانية المشهورة هي واحدة من أشهر سيارات في المملكة العربية السعودية تتمتع بالشعبية الكبيرة نظراً لتصاميمها العصرية الشبابية الجذابة وأسعارها المعقولة ومقابل العديد من المميزات والإمكانيات.

في هذا المقال سنعرض لكم أنواع السيارات التي تصنعها نيسان حول العالم بالإضافة إلي اسعار سيارات نيسان 2022 – 2023 في المملكة العربية السعودية وأهم عروض نيسان فيها.

بقية التفاصيل في الاسفل

عروض سيارات نيسان 2023

يتيح الوكيل الأكبر لنيسان في السعودية بترومين العديد من العروض الرائعة علي بعض من سيارات نيسان 2023 وهذة العروض هي:

عرض نيسان باترول 2023:

يمكنك الحصول علي أي من سيارات باترول 2023 من بترومين عن طريق دفع 50% من ثمن السيارة الأن ودفع الـ50% الأخري بعد ثلاثة أعوام بدون نسبة أرباح أو أي رسوم إدارية أو يمكنك تقسيط السيارة بدون دفعة أولي أو رسوم إدارية بقسط شهري يبدأ من 3839 ريال سعودي ولفترة سداد 60 شهر.

جميع هذة العروض تطبق الشروط والأحكام ومستمرة حتي يوم 30 إبريل لعام 2023م.

عرض نيسان كيكس 2023: