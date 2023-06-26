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شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار سيارات نيسان 2023 في السعودية وأهم العروض لدى الوكيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اسعار سيارات نيسان 2023 في السعودية وأهم العروض لدى الوكيل
شركة سيارات نيسان اليابانية المشهورة هي واحدة من أشهر سيارات في المملكة العربية السعودية تتمتع بالشعبية الكبيرة نظراً لتصاميمها العصرية الشبابية الجذابة وأسعارها المعقولة ومقابل العديد من المميزات والإمكانيات.
في هذا المقال سنعرض لكم أنواع السيارات التي تصنعها نيسان حول العالم بالإضافة إلي اسعار سيارات نيسان 2022 – 2023 في المملكة العربية السعودية وأهم عروض نيسان فيها.
بقية التفاصيل في الاسفل
عروض سيارات نيسان 2023
يتيح الوكيل الأكبر لنيسان في السعودية بترومين العديد من العروض الرائعة علي بعض من سيارات نيسان 2023 وهذة العروض هي:
عرض نيسان باترول 2023:
يمكنك الحصول علي أي من سيارات باترول 2023 من بترومين عن طريق دفع 50% من ثمن السيارة الأن ودفع الـ50% الأخري بعد ثلاثة أعوام بدون نسبة أرباح أو أي رسوم إدارية أو يمكنك تقسيط السيارة بدون دفعة أولي أو رسوم إدارية بقسط شهري يبدأ من 3839 ريال سعودي ولفترة سداد 60 شهر.
جميع هذة العروض تطبق الشروط والأحكام ومستمرة حتي يوم 30 إبريل لعام 2023م.
عرض نيسان كيكس 2023:
يمكنك الحصول علي سيارات كيكس 2023 بقسط شهري يبدأ من 1055 ريال سعودي بدون دفعة أولي أو رسوم إدارية وبفترة سداد تمتد إي 60 شهر من الوكيل المعتمد بترومين وهذا العرض يطبق الشروط والأحكام ومستمر حتي يوم 30 إبريل لعام 2023م.
عرض نيسان التيما 2023:
يمكنك الحصول علي أي من سيارات التيما 2023 من بترومين عن طريق دفع 50% من ثمن السيارة الأن ودفع الـ50% الأخري بعد ثلاثة أعوام بدون نسبة أرباح أو أي رسوم إدارية أو يمكنك تقسيط السيارة بدون دفعة أولي أو رسوم إدارية بقسط شهري يبدأ من 1699 ريال سعودي ولفترة سداد 60 شهر.
جميع هذة العروض تطبق الشروط والأحكام ومستمرة حتي يوم 30 إبريل لعام 2023م.
عرض نيسان باثفايندر 2023:
يمكنك الحصول علي سيارات باثفايندر 2023 بقسط شهري يبدأ من 2429 ريال سعودي بدون دفعة أولي أو رسوم إدارية وبفترة سداد تمتد إي 60 شهر من الوكيل المعتمد بترومين وهذا العرض يطبق الشروط والأحكام ومستمر حتي يوم 30 إبريل لعام 2023م.
أنواع سيارات نيسان واسعارها
تختلف انواع سيارات نيسان 2023 وأسعارها في المملكة العربية السعودية حيث تنتج نيسان 20 نوع من السيارات المختلفة يتوافر 9 منها فقط في المملكة العربية السعودية وإليكم قائمة أنواع و اسعار سيارات نيسان 2023
نيسان 2023
|اسم الطراز
|نوع الطراز
|السعر بالريال السعودي
|نيسان Z
|كوبيه رياضي
|237584 شامل الضريبة
|نيسان أريا
|كروس أوفر
|غير متوفر بالسعودية
|نيسان صني
|سيدان
|68274 شامل الضريبة
|نيسان التيما
|سيدان
|111470 شامل الضريبة
|نيسان سيفيليان
|حافلة ركاب
|غير متوفر بالسعودية
|نيسان GT-R
|كوبيه رياضي
|غير متوفر بالسعودية
|نيسان جوك
|SUV
|غير متوفر بالسعودية
|نيسان كيكس
|كروس اوفر
|
72159 شامل الضريبة
|نيسان ليف
|هاتشباك
|غير متوفر بالسعودية
|نيسان ماكسيما
|سيدان
|140929 شامل الضريبة
|نيسان ميكرا
|هاتشباك
|غير متوفر بالسعودية
|نيسان نافارا
|بيك أب
|غير متوفر بالسعودية
|نيسان باترول
|SUV
|212076 شامل الضريبة
|نيسان باترول سفاري
|SUV
|غير متوفر بالسعودية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.