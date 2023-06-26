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عدن - ياسمين التهامي - هيئة الدواء السعودية تحذر من تناول الزنجبيل بهذه الطريقة لانه سيتسبب بهذه الأمراض القاتلة

حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من الافراط في استخدام الزنجبيل بشكل يومي الامر الذي سيسبب متاعب ومضاعفات بدنية وقالت هيئة الدواء في تغريدة لها على حسابها في تويتر رصدها محرر ’’ناس تايمز ‘‘ يستخدم "الزنجبيل" بكميات محددة يوميًا، وزيادة الكمية قد يتسبب في حدوث حرقة في المعدة وخفقان في القلب، كما أنه يتعارض مع بعض أنواع الأدوية بقية التفاصيل في الاسفل

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