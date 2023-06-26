شبوة.. تعرض ناشط مناهض للانتقالي لعملية اطلاق نار من قبل مجهولين

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض ناشط سياسي مناهض للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، لعملية اطلاق نار من قبل عناصر مجهولة في محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن مسلحين يستقلون دراجة نارية لاحقوا مساء أمس الأول سيارة الناشط السياسي "سعيد حديج العولقي في منطقة الحقيل بمديرية الصعيد شرق عتق مركز المحافظة، وأطلقوا عليه النار".



وأضافت إن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما لم يُصب "العولقي" بأذى.



ويعد "العولقي" من أبرز ناشطي المحافظة المعارضين للمجلس الانتقالي، فيما كان شقيقه لشقم حديج العولقي قائدا عسكريا بارزا في القوات الحكومية واستشهد بعملية غادرة نفذها أفراد قوات دفاع شبوة الممولة من الامارات في أغسطس من العام الماضي.

