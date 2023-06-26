شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زواج حلا الترك من هذا النجم السعودي الشهير يثير ضجة.. ووسامة العريس تشعل جنون كل فتيات الخليج _شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية وزعم مروجوها أنها احتفلت بخطوبتها على نجم سعودي شهير. وقالت حلا الترك في تغريدة لها : ” يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي لا انخطبت ولا شي “.

وكان مغردون قد تداولو خبر خطوبة حلا الترك على النجم السعودي ريان جيلر، ونشر بعضهم صورة لعروس يوم زفافها، يجمعها الكثير من الشبة مع النجمة الشابة حلا الترك.

بدوره نفى الناشط السعودي على السوشيال ميديا ريان جيلر الأخبار التي يتم اشاعتها وعلق بقولة: “حقيقة خبر خطوبتي من فنانة كذب لايقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله”.

يشار إلى أن إشاعة خطوبة حلا الترك وريان جيلر أثيرت أكثر من مرة في الإعلام، حتى أن حلا الترك سئلت عنها في إطلالة لها مع والدتها في بث مباشر عبر “سناب شات” لكن تم نفيها بشكل قاطع. وتبلغ حلا الترك من العمر 18 عاماً حيث أنها مواليد 15 مايو 2002.