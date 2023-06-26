شكرا لبحثكم عن خبر كذب المنجمون ولو صدقوا.. هل تنبأت ليلى عبد اللطيف بحادثة الغواصة تيتان؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ما أن يقع حدثٌ هامٌ في العالم، حتى يعيد كثيرون نشر مقاطع فيديو تضمن جملة من التنبؤات لأحد العرافين تتعلق بهذا الحدث وبمجرياته كان آخرها التنبؤات التي أطلقتها العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بشأن الغواصة "تيتان".

ففي نهاية عام 2021، قالت العرافة اللبنانية ليلى في إحدى اللقاءات التلفزيونية: “أرى أنظار العالم والإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف"، وهو ما دفع كثيرون إلى ربطها بحادثة غرق الغواصة تيتان قبل أيام وموت ركابها الخمسة.

ومع إعلان انفجار غواصة تيتان يوم الخميس، 22 حزيران/يونيو 2023، أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع الفيديو الذي تضمن تنبؤات العرّافة اللبنانية وأرفقوها بالآية القرآنية: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

وحصد مقطع الفيديو ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة على منصة "تيك توك"، خاصة وأنها تزامنت مع الحادثة التي أثارت قلق العالم أجمع.

هل تنبأت ليلى عبد اللطيف بحادثة الغواصة تيتان؟

منصات التواصل الاجتماعي استقبلت تنبؤات ليلى عبداللطيف بانقسام شديد، بين من أكد بأن حادثة الغواصة تيتان "مؤامرة" هدفها شغل العالم بحوادث مريبة ومثيرة للقلق، وبين من اعتبر أن الأمر مرتبط بالاستخبارات والمعلومات المؤكدة التي تأتي من جهات عليا على دراية مسبقًا بما سيحدث لأنه مخطط له.

في المقابل، اعتبر القسم الثالث من النشطاء أن حادثة الغواصة تيتان مجرد صدف لا تمت للواقع بصلة، وإنما ضربات حظ.

الغواصة تيتان

أثارت الغواصة المفقودة تيتان قلق الكثيرين حول العالم، بعد انقطاع الاتصال بها أثناء انطلاقها في رحلة لاستكشاف حطام سفينة التيتانيك في مياه المحيط الأطلسي وعلى عمق 4 آلاف متر.

وبعد 4 أيام من عمليات البحث المكثف، أكد خفر السواحل في الولايات المتحدة أن الحطام الذي عثر عليه على بعد 488 مترًا من حطام سفينة تايتانيك الغارقة يعود إلى الغواصة المفقودة تيتان، وأن الحطام دليل على أن الغواصة تعرضت على الأرجح لـ "انفجار داخلي كارثي" عندما هبطت إلى تايتانيك يوم الأحد الماضي.

وقال الأميرال جون موغير، من خفر السواحل الأمريكي: "قد يكون الانفجار وقع من داخل الغواصة، ومن الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة، لكن سنواصل العمل على ذلك".