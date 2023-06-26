شكرا لبحثكم عن خبر سلطان السلة اليمنية .. مسيرة وسيرة وأرقام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعالوا بنا معشر الرياضيين ومحبي كرة السلة ، نبحر اليوم معكم في المشوار الرياضي للنجم سلطان شاكر ونتعرف على أهم المحطات السلوية والسيرة الذاتية لسلطان كرة السلة اليمنية.

-الاسـم : سلطان شاكر سعيد مصدع

-تاريخ ومحل الميلاد : حضرموت - سيئون 1984م.

-الحالة الاجتماعية : متزوج ،وأب ل3 أبناء ،ولد "زايد" وبنتين .

-الطول : 192 سم / الوزن : 96 كجم

لاعب كرة سلة ،المركز 4/3

-عنوان السكن : حضرموت - سيئون -حي السحيل

-لاعب نادي شعب حضرموت حاليا ولاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة السلة.

*البداية*

-كانت البداية عام 1999م في الفئات العمرية لنادي سيئون بعد فترة من المتابعة لطريقة لعب كرة السلة لما فيها من المتعة والإثارة والمهارات المتنوعة التي تختلف عن باقي الألعاب الأخرى ،على الرغم من أن بدايته في ممارسة الرياضة كانت مع كرة القدم الذي أظهر فيها تفوقا ولعب في مركز حراسة المرمى ، وكذلك مهاجم .

-تدرب على يد كثير من المدربين الذين كان لهم الفضل بعد الله في إظهار موهبته وصقلها منذ الصغر ، في النادي سعيد شنب وغازي حسان وعلي بن سعيد وكذالك مدربين آخرين في باقي الفئات السنية لمنتخبات محافظة حضرموت الكابتن عيدروس العيدروس والكابتن لطفي بازياد والكابتن محمود العباسي والكابتن بسطام والكابتن قيصر علمي والدكتور سعيد الرمادي والكابتن فتح والكابتن محمد بازبيدي والكابتن سيف الدين بشير ، ومع المنتخبات الوطنية تدرب على أيدي مدربين أجانب ومدارس مختلفة منها المدرسة الصينية والمدرسة الجزائري والمدرسة الأمريكية و الصربية واليغوسلافية.

-أول مباراة له على مستوى الفريق الأول كانت مع نادي سيئون ضد نادي شباب الجيل بالحديدة ضمن مباريات دوري الصعود إلى الدرجة الممتازة عام 2003م وكان حينها يلعب في فئتي الناشئين والرجال.

-المباراة التي قدمته للجمهور وعرفه من خلالها واستطاع تثبيت أقدامه فيها كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق هي مباراة وحدة صنعاء في دوري الصعود إلى الدرجة الممتازة وهو في صفوف نادي سيئون لتحديد البطل وسجل فيها 50نقطة.

-أجمل المباريات التي تألق فيها بشكل مع نادي سيئون ضد أهلي صنعاء عام 2013م تجمع صنعاء للدوري الممتاز وانهزم فيها فريقه بفارق نقطة بعد أن تعرض لظلم التحكيم ،ومع نادي شعب حضرموت ضد نادي التلال ونادي الميناء عدن في تجمع الحديدة في الدوري الممتاز عام 2014م ،أما مع المنتخبات الوطنية فقد كانت أجمل مبارياته ضد المنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا للناشئين في الأردن وحقق المركز الثالث في البطولة.

-أصعب المباريات التي خاضها طيلة مشواره الرياضي كانت ضد نادي شعب اب في ملعب نادي سيئون والتي خسرها بفارق نقطة واحدة عام 2006م ، ومع نادي شعب حضرموت ضد نادي الميناء في كأس الرئيس تجمع عدن 2021م ، ومع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للرجال في الأردن ضد المنتخب الإيراني عام 2014م.

-جاء انتقاله إلى نادي شعب حضرموت عام 2014م بعد ما قرر خوض تجربة جديدة وبعد مشاورات مكثفة مع اصدقائه من لاعبين ومدربين اتخذ القرار مباشرة بعد ما تواصل معه المهندس صالح العمري وشرح له أن هدف نادي شعب حضرموت هو المنافسة وتحقيق البطولات ، مما دفعه للقدوم إلى نادي الشعب دون تردد، وكانت أول مشاركة له مع الشعب أمام الميناء في تجمع الحديدة 20014م

*المشاركات مع المنتخبات الوطنية*

-شارك ضمن المنتخب الوطني في عدة بطولات على الصعيد العربي والقاري.

-شارك ضمن المنتخب الوطني للناشئين في بطولة تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات

كاس العالم والتي أقيمت في دولة الكويت عام 2002م.

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة غرب آسيا للناشئين في

العاصمة صنعاء عام 2003م وحقق المركز الثالث.

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة غرب آسيا للناشئين في الأردن

عام 2004م وحقق المركز الثالث .

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة نهائيات آسيا المؤهلة لنهائيات

كاس العالم للناشئين في دولة الهند عام 2004م وحقق المركز الثالث عشر

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة غرب آسيا للشباب في

الأردن عام 2004م.

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة مهرجان الشباب في

السودان عام 2004م وحقق المركز الأول.

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال في البطولة العربية للرجال في

المملكة العربية السعودية عام 2005م.

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال في البطولة الإسلامية في

المملكة العربية السعودية- المدينة المنورة عام 2005م.

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال في البطولة العسكرية في

سوريا عام 2006م.

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال في البطولة العربية للرجال

في مصر عام 2008م .

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال في البطولة العربية للرجال في

المملكة المغربية عام 2010م .

-شارك ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال في بطولة غرب آسيا للرجال في

الأردن عام 2012م.

*المشاركات الخارجية مع الأندية*

-شارك مع شعب اب في بطولة غرب آسيا للأندية البطلة في الأردن عام 2007م .

-شارك مع التلال في البطولة العربية في لبنان عام 2012م والبطولة العربية في الامارات-دبي عام 2016م .

-شارك مع شعب حضرموت في بطولة الأندية العربية للرجال في مصر-الإسكندرية 2021م .

*المعسكرات الاستعدادية للبطولات*

-في دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية وقطر وجمهورية

مصر العربية و الأردن و لبنان و سوريا وتركيا.

*الاحتراف*

نادي شعب اب 2007م

نادي شمسان بعدن 2008م

نادي التلال بعدن 2009-2010-2011- 2012م

نادي شعب حضرموت من 2014-2023م.

*الانجازات الجماعية على المستوى المحلي*

-بطولة الدوري الشامل على مستوى وادي حضرموت الوادي والصحراء عام 2001م

وأعوام 2002- 2003- 2004- 2005-2006م مع نادي سيئون

-بطولة كاس الصعود إلى الدرجة الأولى مع نادي سيئون عام 2003م.

-كاس مهرجان 22مايو مع نادي سيئون عام 2004م .

-كاس مهرجان 26سبتمبر مع نادي سيئون عام 2004م٠

-درع دوري الدرجة الأولى مع نادي التلال عام 2009م.

-درع دوري الدرجة الأولى مع نادي التلال عام 2011م.

-كأس رئيس الجمهورية مع نادي التلال عام 2011م

-وصيف بطل كأس الجمهورية مع شعب حضرموت عام 2021م

-وصيف بطل كأس السوبر مع شعب حضرموت 2022م

-بطل تجمع عدن لبطولة الدوري التصنيفي 2023م مع شعب حضرموت.

*الإنجازات الجماعية على المستوى الدولي*

افضل انجاز جماعي له مع المنتخبات الوطنية هو تحقيق المركز الثالث مرتين مع المنتخب الوطني للناشئين لبطولة غرب آسيا التي ضمت منتخبات لبنان وإيران والأردن وسوريا والعراق عامي 2003م و 2005م والتأهل لنهائيات آسيا في الكويت و الهند ، وبطولة مهرجان الشباب في دولة السودان الشقيق عام 2004م.

*الإنجازات الفردية*

-افضل لاعب ناشئ عام 2001م وعام 2003م على مستوى وادي حضرموت ·

-أفضل لاعب رجال أعوام 2004- 2005-

2006م على مستوى وادي حضرموت.

-أفضل لاعب التقاط (ريباون) في دوري الدرجة الأولى تجمع صنعاء مع نادي سيئون عام 2013م

-أفضل مسجل وهداف دوري الدرجة الأولى تجمع الحديدة ب(150سلة)مع نادي شعب حضرموت عام 2014م

-أفضل لاعب في تجمع عدن لبطولة الدوري التصنيفي 2023م مع نادي شعب حضرموت.

*الأندية التي دربها*

-نادي سيئون فئة الناشئين 2012- 2013م

-نادي اتحاد سيئون 2014م

-مركز سبورتكس _سيئون 2015- 2016-2017م

-مساعد مدرب منتخب وادي حضرموت 2017م

-مدرب نادي سيئون لفئة الرجال 2019-2020م.

*التأهيل والشهادات الحاصل عليها*

-شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المتقدمة لكبار مدربي كرة السلة خلال الفترة من 22_28 ابريل 2014م في صنعاء من قبل المحاضر الدولي الجزائري مروان براهامي

-شهادة مشاركة في الدورة التأهيلية لمدربي الألعاب الرياضية التي اقيمت في مركز سبورتكس الرياضي في الفترة من 7-10 يناير ومن 11-14 مايو 2017م بواقع

(22ساعة) تدريبية.

-شهادة مشاركة في دورة الإسعافات الأولية لمدة(20ساعة) تدريبية للفترة من3_6 مارس2017م .

شهادة مشاركة في دورة مبتدئة في مجال تحكيم لعبة كرة السلة خلال الفترة

من13- 15 2018م

-شهادة مشاركة في دورة الإسعافات الاولية للأندية الرياضية للفترة 24_25 ابريل 2018م للصليب الاحمر اليمني.

-شهادة مشاركة من السلطة المحلية بالوادي ومكتب وزارة الشباب والرياضة

ومفوضية الكشافة والمرشدات حضرموت الوادي والصحراء في الدورة التدريبية القصيرة في مجال تنمية القيادة الشبابية وتعلم فنون صناعة القائد التي تم تنظيمها يوم 25/سبتمبر 2012م بمدينة سيئون.

-شهادة تحقيق مهنة لاختيار مهنة (ميكانيكي محرك بنزين ,جهة الاختبار (المعهد المهني الصناعي – سيئون).

-شهادة شكر وتقدير من الاتحاد اليمني العام لكرة السلة خلال الموسم الرياضي 2008م في تسيير أنشطة الاتحاد وكذا إعداد المنتخبات الوطنية .

-شهادة تقدير من الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي وادي حضرموت والحصول على جائزة

أفضل لاعب ناشئ لأ عوام 2001م و2003م وأفضل لاعب رجال للاعوام 2004م و2005م و2006م.

-شهادة تقديرية من الاتحاد اليمني العام لكرة السلة فرع وادي حضرموت لتطوير

مستواه الرياضي ونيل شرف تمثيل المنتخبات الوطنية عام 2005م.

-شهادة تقدير من مكتب الشباب والرياضة بوادي والصحراء والاتحاد اليمني العام

لكرة السلة فرع وادي حضرموت للمشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات بطولة الدرجة

الثانية لكرة السلة لأندية الدرجة الثانية المؤهل للدرجة الاولى للفترة من 26-30سبتمبر 2013م.

-شهادة تقدير من مكتب وزارة الشباب والرياضة وفرع الاتحاد اليمني العام لكرة السلة بوادي حضرموت الصحراء لدوره الكبير والهام في إنجاح فعاليات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للناشئين لعام 2017م.

-شهادتين في الدورة التدريبية للمدربين العرب من الاتحاد العربي لكرة السلة ،الأولى في جمهورية مصر -الاسكندرية 2021م ،والثانية عبر (أونلاين) على صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة عام2023م .

*الخاتمه*

-النجم سلطان شاكر... أعطته كرة السلة اصدقاء كُثر داخل الوطن وخارجه وحقق بعض أحلامه التي حلم بها منذ أن بدأ يلعبها ، بينما أخذت منه الكثير من الوقت والعمر في الجد والاجتهاد والمثابرة في التمارين لتقديم مستوى أفضل في كل مباراة وتحقيق كل أحلامه بدلا أن يضيع أوقاته في ماهو يضره من الآفات الضارة مثل القات والتدخين والمخدرات التي انتشرت في بلادنا ودمرت كثير من الشباب الذين ينصحهم بقضاء وقتهم في ما ينفعهم مثل الرياضة وغيرها من الأعمال المفيدة.

-سلطان شاكر...نجم احترم نفسه واحترم موهبته وتاريخه واحترم محبيه وجمهوره ، اخلص للعبة ،ثابر واجتهد ،وكان سلطان ...شاكرا للنعمة والموهبة التي هباها الله إياها ،فحافظ على نفسه وعلى تلك الموهبة ،ولم يحد عن طريق النجومية حتى صار لاعبا دوليا يُشار له بالبنان ، أبو زايد أنموذجا للوفاء والنجومية والأخلاق العالية ومدرسة يتعلم منها الجيل السلوي الصاعد ، لازال وهو في هذه السن يعطي ويبدع ويعزف أجمل السيمفونيات السلوية ،ولازال قادرا على العطاء

-شكرا " أبو زايد" ..كم نحن فخورون بك ..كفيت و وفيت ..واعطيت "بالزايد" ، لم تنقص ولم تبخل علينا بشيء.

نقلا عن صفحة نادي شعب حضرموت في فيس بوك

سلطان السلة لقب اطلقه فرحان المنتصر على اللاعب في منشور كتبه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك