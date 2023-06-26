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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: مواطن سعودي يطلب سيارة من أحد التطبيقات وعندما رأى السائق كانت المفاجأة!

شارك مواطن مقطع فيديو، وهو يجلس في المقعد الخلفي لمركبة طلبها عبر تطبيق نقل "فارس"، إلا أنه فوجئ بأن السائق "فتاة". وأوضح المقطع، الفتاة وهي تجلس في مقعد القيادة وتقود السيارة بمهارة. وأرفق المواطن المقطع بتعليق قال فيه: "طلبت تطبيق فارس جتني بنت". بقية التفاصيل في الاسفل https://t.co/DFJHMYwQYs

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