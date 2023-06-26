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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: محمد صلاح يصدم السعودية بقراره الأخير بعد أن عرضوا عليه مبلغا فلكيا أحداث السعودية

كشف الإعلاميّ التركي أكرم كونور، عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للإعلامي التركي المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين: فإن الهلال يرغب بالتعاقد مع اللاعب المصري، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.ويرتبط الدولي المصري البالغ من العمر 30 عامًا، بعقدٍ سارٍ مع ليفربول الإنجليزي حتى 30 يونيو 2025.

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ويعدّ صلاح من أفضل الهدّافين في العالم خلال مسيرته الاحترافية، ويلعب صاحب الـ30 عامًا لنادي ليفربول الإنجليزي منذ يوليو 2017، قادمًا من نادي روما، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 70 مليون يورو.