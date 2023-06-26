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عدن - ياسمين التهامي - سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه أن ترى هذا الشيء في العريس قبل عقد النكاح... ماذا طلبت!

وضعت عروس سعودية شرطاً لإتمام مراسم زواجها، وهو أن يجتاز عريسها الفحصوات ، خوفاً من أن يكون مصاباً وينقل لها المرض، . وأكّدت العروس على إصرارها، أن يجري العريس فحص قبيل تحديد موعد “عقد القران مشيرآ إلى أنه دائم الخرولج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، حيث تلتزم بالاشتراطات الصحية والبقاء في المنزل. بقية التفاصيل في الاسفل محمد حُميد: ولفتت إلى أن الوباء الذي اجتاح العالم قضى على عشرات الآلاف، مشيرة إلى أن إحدى قريباتها توفيت بعد 24 ساعة من دخولها المستشفى إثر إصابتها بالوباء، وذلك بعد أن انتقلت إليها العدوى من قريبة لها أثناء زيارة عائلية.

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