مليشيا الحوثي تستولي بالقوة على الجامعة الإماراتية في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت مليشيا الحوثي الإرهابية على جامعة خاصة في العاصمة صنعاء، في ظل حربها المستمر على القطاع الخاص.



وكشف المحامي عبدالمجيد صبرة في منشور له الأحد أن القيادي الحوثي صالح الشاعر استولى بالقوة على الجامعة الإماراتية في صنعاء بقرار من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين.



وقال صبرة إن مالك الجامعة سلطان الشايع قرر تغيير رئيس الجامعة، نجيب الكميم، وهذا حق كفله له القانون لكن حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي غير المعترف بها رفض تنفيذ القرار.



وأكد صبرة أن المحكمة الحوثية أقرت في السابع عشر من يونيو الجاري السيطرة على الجامعة بكل ايراداتها لصالح الشاعر(الذراع الاقتصادي لعبد الملك الحوثي) وتغيير رئيس الجامعة.



يُشار إلى أن الجامعة الإماراتية في اليمن منذ ٢٠١٤م وتتبع مستثمر اماراتي يقيم في صنعاء منذ سنوات.