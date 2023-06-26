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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : النيابة العامة السعودية تحذر كل من يتمادى بالكلام او الإعتداء على رجال الأمن ! هذه العقوبة بإنتضاره

حذرت النيابة العامة في السعودية من الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأديتهم مهامهم، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تستوجب التوقيف وتطبيق “العقوبة المغلظة”. بقية التفاصيل في الاسفل ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية تحذير النيابة العامة بالقول: “حذرت النيابة العامة من الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات”. وأردفت النيابة العامة في تحذيرها بالقول: “تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للعقوبة المغلظة”، وفقا لما ذكرته الإخبارية. ويأتي هذا التحذير مع بدء موسم الحج في السعودية، إذ تتوافد أعداد كبيرة من الكثير من البلدان لتأدية فريضة الحج.

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