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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة للشباب السعودي.. فتح باب التسجيل في تقديم دعم نقدي شهري كبير (لهذه الفئة)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، عن بداية فتح باب التقديم في برنامج دعم العمل الحر، حيث يتم تقديم دعم نقدي للمواطنين الذين يعملون في نشاط توصيل الطلبات، من خلال تقديم دعم مالي مميز يصل إلى مبلغ 3 آلاف ريال شهرياً.

وقد تم تحديد بعض الشروط التي من خلالها يتم التسجيل حتي يتم الحصول على مقدار الدعم المالي المقدم من الوزارة.

بقية التفاصيل في الاسفل

شروط استحقاق التسجيل في برنامج دعم العمل الحر

يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم أحد المواطنين السعوديين.

ألاّ يكون المتقدم أحد الموظفين المتقاعدين.

ألاّ يقل عمر المتقدم خلال التقديم عن (18) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.

يشترط ألاّ يكون المتقدم لطلب الدعم على قوة العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

يتطلب ألاّ يكون المتقدم لطلب الدعم أحد الطلاب المنتظمين أو يمتلك عمل خاص من خلال (سجل تجاري).

ألا يكون المتقدم بهذا البرنامج أحد المستفيدين الحاليين بأي من برامج الدعم المتوفرة من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية الخاصة بدعم التوظيف.

أن يكون المتقدم متوفر لديه وثيقة (عمل حر) من خلال المسمى الوظيفي (مندوب توصيل طلبات) بشرط أن تكون سارية.

ما هو مقدار الدعم المالي؟

يحصل كل مستفيد علي دعم شهري يصل إلى مبلغ 3,000 ريال شهريًا.

يستمر الدعم خلال المدة الزمنية التي تصل ل24 شهر من تاريخ الالتحاق في البرنامج.

يتم صرف مبلغ دعم شهري للعامل من نشاط “توصيل الطلبات” بحد أدنى 30 طلب.

مبلغ الدعم 450 ريال شهريًا، وبحد أقصى للطلبات 200 طلب ومبلغ دعم نقدي 3,000 ريال شهريًا.

طريقة التسجيل والحصول على الدعم المالي

يتم التسجيل من خلال أحد تطبيقات التوصيل التي تكون معتمدة.

استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه من خلال نشاط قائد مركبة.

التسجيل في منصة طاقات التي تتبع صندوق تنمية الموارد البشرية مع تسجيل جميع البيانات والإجراءات الخاصة بالتقديم.

بعد تسجيل الدخول في طاقات يجب الذهاب إلى أيقونة (برامجنا ثم دعم العمل الحر ثم الضغط علي توصيل الطلبات ثم التسجيل).

بعد تسجيل جميع البيانات من جانب كل مستفيد، فسوف يتم التحقق من الأهلية الخاصة بالمستخدم.

ثم ظهور حالة المستفيد من التسجيل سواء كان ذلك بالموافقة أو الرفض على التسجيل في البرنامج