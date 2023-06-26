شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العليمي يؤكد على دور المكونات السياسية في معركة استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قيم التعايش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، رؤساء فروع الاحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، وذلك بحضور نائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، والقاضي اكرم العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

وفي اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ممثلي الاحزاب والمكونات السياسية امام تطورات الاوضاع على الساحة المحلية، والجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيًا، واقليميًا، ودوليا.

وشدد فخامة الرئيس، على دور المكونات السياسية والمنظمات المدنية، في مناصرة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف إلى جانب معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد اليمني، سياسيًا، واقتصاديًا، وانسانيا.

واكد ممثلو المكونات السياسية في محافظة حضرموت، دعم مكوناتهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسلطة المحلية، وتعزيز قيم التعايش التي سادت في المحافظة على مر العصور.

