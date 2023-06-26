شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. نفوق المئات من الأغنام المستوردة في حفر الباطن (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. نفوق المئات من الأغنام المستوردة في حفر الباطن (فيديو)
شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن السعودية، نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن، وعدة دول أخرى.
وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن، مما تسبب لها في العطش والنفوق.
بقية التفاصيل في الاسفل
نفوق مئات الأغنام المستوردة من #الأردن في #حفر_الباطن#صحيفة_المواطن— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 25, 2023
تغطية : @fawaz749 pic.twitter.com/DLpymcU7vd
وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.
ومن جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. نفوق المئات من الأغنام المستوردة في حفر الباطن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.