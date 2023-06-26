"العليمي" يؤكد على دور المكونات السياسية في معركة استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قيم التعايش

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، رؤساء فروع الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت.



جاء ذلك بحضور نائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، والقاضي اكرم العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي اللقاء، وضع العليمي، ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية أمام تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، والجهود الاقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودوليا.



وشدد الرئيس، على دور المكونات السياسية والمنظمات المدنية، في مناصرة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف الى جانب معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد اليمني، سياسياً، واقتصادياً، وإنسانيا.



وأكد ممثلو المكونات السياسية في محافظة حضرموت، دعم مكوناتهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسلطة المحلية، وتعزيز قيم التعايش التي سادت في المحافظة على مر العصور.

