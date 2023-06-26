ردا على عرض عسكري للمليشيا.. مواطنون يطمسون شعارات الحوثي في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - طمس مواطنون في محافظة إب (وسط اليمن)، اليوم الإثنين، شعارات الحوثي أحياء المدينة ردا على عرض عسكري نظمت المليشيا الإرهابية قبل أيام في محاولة لترهيب السكان الساخطين.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت" إن سكانا في عدة أحياء بمدينة إب مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم طمسوا شعارات حوثية بالتزامن مع عرض عسكري حوثي وخطاب ألقاه المدعو مهدي المشاط رئيس مايسمى المجلس السياسي للمليشيا.



وأضافت، أن عملية الطمس تركزت في أحياء مديرية المشنة الواقعة في مركز المدينة، وتحديدا في حي الجبارة.



وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي شنت حملة مداهمات وتفتيش وتعقب للكاميرات دون أن تتمكن من العثور على الجهة التي تقف خلف الطمس.



وتعد هذه العملية هي لثانية في غضون شهر واحد، إذ كانت الأولى أثناء إحياء المليشيا لفعاليتها الطائفية الصرخة الإيرانية، وكانت الثانية أثناء عرض عسكري للمليشيا.

