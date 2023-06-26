عدن - ياسمين التهامي - مؤسسة فينا خير تدشن توزيع المياه و حلويات العيد لعدد 12 مصلى عيد بالمهرة

2023/06/26 الساعة 08:28 مساءً

الغيضة/ لميس الأصبحي

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم الاحد، بمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مياه و حلويات العيد بدعم و تمويل من قبيلة (ال خوار) و مياه قطرة و فاعلي الخير والذي يستهدف مصليات العيد في عموم مديريات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1444هجرية.

وفي التدشين،الذي حضره نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم، والمدير التنفيذي لجمعية المعاقين حركياً الاستاذ محمد جباز، ثمن الأمين العام بن نمير الجهود المبذولة من قبل مؤسسة فينا خير والقائمين عليها على المساهمة الدائمة في

الأعمال الخيرية والإنسانية ، مؤكدا أن السلطة المحلية تقف بجانب المؤسسات و تقدم لها كافة التسهيلات لتقوم بمهامها.

فيما شكر نائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد الأستاذ محمد الشاوش ، مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية على دورها الرائد في الأعمال الخيرية والإنسانية، مجدداً شكره للسلطة المحلية على دعمهم لمثل هذه المشاريع التي تخدم مصليات العيد في المحافظة.

من جهة اخرى أوضحت القائمة بأعمال مديرة المؤسسة و مسؤولة الأيتام الأستاذة لولو العوبثاتي، بأن المشروع يأتي برعاية السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ محمد علي ياسر وبدعم سخي من فاعلي الخير وبإشراف مباشر من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل ، و مكتب الأوقاف و الارشاد مشيرة إلى أن المشروع يستهدف 12 مصلى من مصليات العيد في عموم مديريات المحافظة ،و قدمت العوبثاني شكرها للسلطة المحلية و الداعمين و رجال الخير و مياه قطرة على دعمهم السخي، متنميا للجميع التوفيق والسداد.

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