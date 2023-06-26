شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع سعر الذهب في السعودية الاثنين 26 يونيو 2023 التحديث المسائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إرتفاع سعر الذهب في السعودية الاثنين 26 يونيو 2023 التحديث المسائي

إرتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 ، مقارنة بأسعار أمس ، حيث سجلت اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم ، نحو 203.10 ريال للجرام عيار 21. عيار 22 نحو 212.87 ريال بقية التفاصيل في الاسفل عيار 21 نحو 203.10 ريال عيار 18 نحو 174.17 ريال عيار 14 نحو 135.46 ريال الأوقية 7222 ريال الجنيه الذهب نحو 1626 ريال

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