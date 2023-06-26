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عدن - ياسمين التهامي - 5 أشياء تميز المحامية عن بقية نساء الأرض.. كاتب سعودي يكشف ذلك أهمها رقم “3”

كشف الكاتب هاني الظاهري، عن 5 ميزات للزواج من محامية.

الزواج من محامية

بقية التفاصيل في الاسفل

وقال الظاهري في مقال له بعنوان ” فضائل الزواج من محامية!”، المنشور بصحيفة “عكاظ”: في لقاء تلفزيوني بثته فضائية خليجية قبل فترة مع أخصائية اجتماعية سعودية لا أتذكر اسمها (وأرجو أن تسامحني على ضعف ذاكرتي)، عدّدت الضيفة فضائل ومزايا الزواج من المرأة المطلقة حتى لم تبقِ فضيلة في النساء عبر التاريخ إلا وكادت تصفها بها، وهو من حقها بالطبع، ولا اعتراض على وجهة نظرها، لكن ذلك جعلني أفكر في مزايا الزواج من فئات أخرى من السيدات في المجتمع الخليجي، وهذه مسألة تحتاج جهداً ذهنياً كبيراً من رجل بنفس حالتي اعتاد على التفكير في المشاريع وتصفية ذهنه بشكل مستمر للإبحار بشكل جيد في عالم المال والأعمال.

مجال المحاماة

وأضاف: بعد جلسات عصف ذهني متعددة مع نفسي استمرت لأكثر من أسبوع خلصت إلى أن من أفضل قرارات الزواج في هذا العصر، قرار الزواج من (محامية)، مشيرا: نعم.. (محامية) وهذه ليست مزحة، فللسيدات العاملات في مجال المحاماة فضائل كبيرة ومزايا عظيمة قل أن يجدها الرجل في بقية نساء هذا الكوكب حالياً.

زوجة نادرة

وأكمل: سأعدّد فيما يلي بعض هذه المزايا، ولك عزيزي الباحث عن زوجة نادرة تقضي معها العمر سعيداً مرتاحاً الحكم:

ملفات قضايا

– الميزة الأولى: إن كنت شخصاً عادياً فيك بعض الفضائل والعيوب فسوف تراك الزوجة المحامية (ملاكاً)، ولن تنغص عيشك بمحاولات تغييرك أو التذمر من عاداتك، ذلك لأنها تشاهد في المحاكم أسوأ أنواع الأزواج وتقف على قضايا يقف لها شعر الرأس وتعرف أن وجود بعض العيوب أو العادات المزعجة في الزوج أمر طبيعي، طالما أنه ليس مثل أولئك الأزواج الذين تتصفح ملفات قضايا خلعهم يومياً.

مصائب وخيبات

– الميزة الثانية: بحكم خبرة المحامية في أروقة المحاكم فهي خبيرة بمساوئ وحماقات بعض النساء وما تجره عليهن من مصائب وخيبات، وبالتالي سوف تتجنبها وتعمل بكل السبل والوسائل على عدم وقوعها فيها.

تعويضات مالية

– الميزة الثالثة: في حال تعرضت لمشاكل أو قضايا في حياتك مع الآخرين فلن تحتاج لدفع دم قلبك للمحامين، فزوجتك هي محاميك ونظراً لأن الموكل هنا هو أنت (زوجها وشريك عمرها) فستقاتل من أجل كسبك القضايا، وسوف تتبع أكثر الطرق القانونية احترافاً دون تقصير أو تراخ، خصوصاً إن كان ربحك للقضايا مقروناً بتعويضات مالية سوف تذهب في النهاية إلى خزينة أسرتكما السعيدة.

مال الأسرة

– الميزة الرابعة: في حال عملت بالتجارة وأنعم الله عليك وأسّست شركتك الخاصة فلن تحتاج لمستشارين قانونيين يحلبون أرباح شركتك أولاً بأول، ثم قد يورطونك في مخالفات بسبب إهمالهم أو تأخيرك دفع مستحقاتهم، فزوجتك المحامية ستتولى المهمة وستحافظ على مالك أكثر من أي شخص آخر على وجه الأرض؛ لأنها تعتبره مال الأسرة وليس مالك وحدك.

القوانين والأنظمة

– الميزة الخامسة: سوف تكون آمناً من الوقوع في المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس نظراً لجهلهم بالأنظمة، فأنت لديك في المنزل مركز دائم للتوعية بالقوانين والأنظمة، وهذه نعمة من أعظم النعم التي ستجنبك خوض تجارب أنت في غنى عنها.

الدعاوى والتكاليف

وتابع: بالطبع هناك مزايا أخرى كثيرة وأثيرة للزوجة المحامية لا يتسع المجال للتطرق لها هنا للأسف، لكن عليك أن تدرك أن لكل شيء جميل وعظيم ضريبة، فلو حاولت أن (تلعب بذيلك) مع الزوجة المحامية أو تظلمها فستقضي بقية عمرك تحدث موقع ناجز للرد على الدعاوى والتكاليف القضائية، لكن لا تفزع فلهذه الضريبة حل بسيط هو أن تتزوج محامية أخرى وتسلمها المهمة، فالمحاميات أخبر بالمحاميات، وكفى الله الزوج الفطن شر الدعاوى.