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عدن - ياسمين التهامي - السعوديين ينفقون 12 ملياراً في “الأسبوع الواحد.. مقابل هذا الشي...

أنفق سكان المملكة، خلال الفترة من 26 مارس المنقضي حتى 1 أبريل الجاري، 12.7 مليار ريال، وذلك عن طريق 150.2 مليون عملية عبر نقاط البيع، من بينهم 1.2 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و2.1 مليار على الأطعمة والمشروبات.

وأوضح البنك المركزي السعودي، خلال نشرته الأسبوعية لنقاط البيع، أنه تم إنفاق 1.4 مليار ريال على الملابس والأحذية، و317.1 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و152.5 مليون ريال على التعليم، و256.3 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و730.3 مليون ريال على محطات الوقود، و844.2 مليون ريال على الصحة.



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كما أنفق السكان 348.3 مليون ريال على الأثاث، و322 مليون ريال على الفنادق، و1.5 مليار ريال على المنافع العامة، و251.9 مليون ريال على المجوهرات، و1.3 مليار ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و295.3 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و126.3 مليون ريال على الاتصالات، و764.3 مليون ريال على النقل، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 23.2 مليون عملية بقيمة ملياري ريال.