شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المقدشي يزور رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق امين ابو راس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشيخ المقدشي يزور رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق امين ابو راس 2023/06/26 الساعة 09:40 مساءً بقية التفاصيل في الاسفل �ار اليوم الاثنين الشيخ علي محمد المقدشي المناضل الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في منزله بالعاصمة صنعاء وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان هذه الزيارة للمناضل الصلب رجل الحكمة والموقف والكلمة الصادقة تاتي بعد غياب سنوات خارج الوطن برحلة علاجية ودراسية تكللت بحمد الله تعالى بالنجاح ووجه الشكر لكل من كان في استقباله وعلى رأسهم الشيخ محمد حسين المقدشي وكل من تواصل معه منذ عودته �ار اليوم الاثنين الشيخ علي محمد المقدشي المناضل الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في منزله بالعاصمة صنعاء وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان هذه الزيارة للمناضل الصلب رجل الحكمة والموقف والكلمة الصادقة تاتي بعد غياب سنوات خارج الوطن برحلة علاجية ودراسية تكللت بحمد الله تعالى بالنجاح ووجه الشكر لكل من كان في استقباله وعلى رأسهم الشيخ محمد حسين المقدشي وكل من تواصل معه منذ عودته

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