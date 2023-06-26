شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر قرار صارم بمنع هذه الفئات من دخول الممكلة لمدة 10 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تصدر قرار صارم بمنع هذه الفئات من دخول الممكلة لمدة 10 سنوات

شددت وزارة الحج والعمرة هذا العام على جميع المقيمين، بالالتزام بقوانين الوزارة الخاصة بموسم الحج لعام 1444، وأكدت أنه سوف يتم فرض عقوبات على المخالفين، كما أعلنت أنه لا حج لحاملي تأشيرة الزيارة، ويتحتم عليهم المغادرة بمجرد أداء مناسك العمرة.

الالتزام بجميع شروط الحج لهذا العام، وهي كالآتي:-

بقية التفاصيل في الاسفل

عقوبات الحج بدون تصريح للزائرين لعام 2023

أعلنت وزارة الحج والعمرة بأنه في حالة ضبط مخالفين من الزائرين أو المقيمين بين صفوف الحجاج، سيتم توقيع العقوبات الآتية عليهم:-

السعودية تُحذركل من يرتكب هذه المخالفة ايام الحج .. الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات