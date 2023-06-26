شكرا لقرائتكم خبر عن خطير وقاتل ..أخصائي سعودي يحذر من خلط العسل مع هذه الأكله المعتاد على الناس فعلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطير وقاتل ..أخصائي سعودي يحذر من خلط العسل مع هذه الأكله المعتاد على الناس فعلها

حذر أخصائي سعودي، من خلط العسل مع المكسرات، حيث يتحول إلى سموم قاتلة. وقال أخصائي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي، اليوم الخميس، أن خلط العسل مع مكونات ومكسرات قد يؤدي لحدوث ما لا يحمد عقباه بسبب الفطريات.وأكد أن العسل لا يخلط معه إلا غذاء ملكات النحل فقط، ولا يصح خلطه مع المكسرات، كما يفعل البعض معتقدًا أن له فوائد صحية. بقية التفاصيل في الاسفل وأضاف العريفي أن في حال خلط الأعشاب مع العسل وتخزينها فتنموا الفطريات وتتخمر وقد تنتج سموم

كانت هذه تفاصيل خبر خطير وقاتل ..أخصائي سعودي يحذر من خلط العسل مع هذه الأكله المعتاد على الناس فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.