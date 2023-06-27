الشيخ حمود المخلافي: تعز عصيّة على الانكسار وحشود الحوثي تعود منها بالتوابيت

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي، إن التحشيد الذي يقوم به الحوثي ليس بجديد وأن قطيع الحوثي وحشوده دوماً تعود من تعز بالتوابيت على يد المدافعين عن مدينتهم ووطنهم.

وأضاف في كلمة ألقيت نيابة عنه بحفل تكريمي للجرحى المشلولين، أن الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات تعز لكل معتدي بالمرصاد ، وأن أبناء تعز كانوا ولازالوا الحامي الأمين للمدينة وللجمهورية والثوابت الوطنية.

وأهاب رئيس المجلس الأعلى برجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني إلى اليقظة الكاملة، مشيداً بصمودهم واستبسالهم خلال الفترة السابقة التي سطروا فيها ملاحم بطولية.

وأكد أن تعز عاصمة الجند رائدة النضال والتضحية ستظل صامدة قوية وعصية على الانكسار حتى تحقيق جميع أهدافها واستعادة الدولة على كل تراب الوطن .

وفي الحفل كرم معهد احتراف للتدريب والتأهيل خمسين جريحاً من جرحى الشلل وسلمهم خمسين (باص نقل) ضمن مشروع التمكين الاقتصادي بدعم الشيخ حمود سعيد المخلافي .

وقالت حياة الذبحاني مديرة المعهد إن المعهد يهدف من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي إلى نقل الجرحى المستهدفين من الاحتياج إلى الإنتاج ومن الحاجة إلى العطاء وكسر شبح الإعاقة والانطلاقة لآفاق حياة جديدة تملؤها العزيمة والإصرار والتحدي.

يذكر أن معهد احتراف هو مشروع إنساني خيري يقدم خدمات التدريب والتأهيل للمتدربين من أسر الشهداء والجرحى المعاقين والأسرى بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة وذو كادر تدريبي ذات خبرة وكفاءة عالية.