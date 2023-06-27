شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “طلقني أبغى أتزوج حبيبي”.. زوجة كويتية تصارح زوجها بدون خجل والمفاجأة بردة فعله!! (شاهد الفيديو الذي هز الخليج) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “طلقني أبغى أتزوج حبيبي”، بهذه الكلمات ردت زوجة كويتية على زوجها بعد أن اكتشف أنها تحب شخص آخر غيره وتريد الزواج منه، وعندما صارحها بالأمر كان يظن أنها سوف تنكر ذلك وتحاول ان تبرر له أو تعتذر منه، لكنها اعترفت بالحقيقة أمامه دون خجل وطلبت منه أن يطلقها لتتزوج من حبيبها.

الفيديو المتداول من مشهد تمثيلي من المسلسل الكويتي “الحب الحلال” الذي تم انتاجه في 2015، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الخليج والوطن العربي بشكل عام.

طلقني أبغى أتزوج حبيبي



في المشهد المثير للجدل جسدت الممثلة المصرية هبة الدري، شخصية “ريم” إحدى زوجات عبدالله الذي كان كثير المشاكل معها، وزادت حدة المشاكل والخلافات بينهما عندما علم عبدالله أن زوجته ريم تحب شخص آخر وتريد أن تتطلق منه لتتزوج بحبيبها الجديد.

والمفاجأة أن ريم اعترفت بذلك أمام زوجها عبدالله وطلبت منه أن يطلقها لتتزوج من حبيبها، وهو ما جعله يفقد أعصابه وينهال عليها بالضرب.

وبعد خروج عبد الله من الغرفه، انهارت ريم بالبكاء بين أحضان “طبينتها” وتعترف لها أنها تحب زوجها عبدالله وتفعل أشياء غلط من أجل لفت انتباهه فقط ليهتم بها ويحافظ عليها.

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مسلسل الحب الحلال

الحب الحلال هو مسلسل دراما كويتي تم انتاجه عام 2015، وهو من بطولة الممثلة باسمة حمادة، وسلمى سالم، وعبدالله بو شهري، وهبة الدري، وصمود الكندري، ومن تأليف عادل الجابري، وإخراج سائد بشير الهواري.

وتدور أحداث مسلسل الحب الحلال في إطار اجتماعي حول (عبدالله) الذي يريد الارتباط (بصمود) ابنه عمته (فاطمة) إلا إنه يواجه رفض من والدته (سلمى) وذلك لخلافات بينها وبين عمته، وبعد وفاة أشقاءه الثلاث في حادث، توافق والدته على زواجه من صمود بشرط أن يتزوج من أرامل أشقائه وذلك كي يتربى أبنائهم في المنزل.